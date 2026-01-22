Jak zadba\u0107 o zdrowie i energi\u0119 w wieku senioralnym? W studiu spotkali si\u0119 dietetyczka Klaudia Wi\u015bniewska oraz niezwyk\u0142y duet tw\u00f3rc\u00f3w internetowych: Antonina Post i jej wnuk Kuba Post, by porozmawia\u0107 o tym, co naprawd\u0119 wp\u0142ywa na samopoczucie po 60. roku \u017cycia. Nie zabrak\u0142o rozmowy o diecie, bia\u0142ku, aktywno\u015bci, ale te\u017c o relacjach, kt\u00f3re, jak podkre\u015blali go\u015bcie, potrafi\u0105 dawa\u0107 energi\u0119 r\u00f3wnie skutecznie jak dobrze skomponowany posi\u0142ek.