<p>W programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d go\u015bci\u0142y dwie kobiety, kt\u00f3rych historie chwytaj\u0105 za serce. Jolanta Kruczkowska zdecydowa\u0142a si\u0119, by odda\u0107 do przeszczepie\u0144 organy swojego syna, dzi\u0119ki czemu uratowano a\u017c sze\u015b\u0107 os\u00f3b. C\u00f3reczka Katarzyny Baranowskiej, jako trzymiesi\u0119czne niemowl\u0119 otrzyma\u0142a nowe serce. Obie panie krzewi\u0105 teraz ide\u0119 transplantacji w ca\u0142ej Polsce poprzez dzia\u0142ania fundacji, kt\u00f3r\u0105 za\u0142o\u017cy\u0142a pani Jolanta. Wi\u0119cej informacji w materiale wideo.<\/p>