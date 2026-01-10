Leki stosowane w leczeniu oty\u0142o\u015bci coraz cz\u0119\u015bciej s\u0105 wykorzystywane wy\u0142\u0105cznie jako szybki spos\u00f3b na schudni\u0119cie. Popularne \u201ezastrzyki na odchudzanie\u201d przesta\u0142y by\u0107 postrzegane jako element terapii choroby, a zacz\u0119\u0142y funkcjonowa\u0107 jako modny \u015brodek na redukcj\u0119 wagi. Zdaniem lekarzy to powa\u017cne uproszczenie, kt\u00f3re mo\u017ce prowadzi\u0107 do nawrot\u00f3w masy cia\u0142a i problem\u00f3w zdrowotnych, zw\u0142aszcza gdy farmakoterapia stosowana jest bez wskaza\u0144 medycznych i bez r\u00f3wnoleg\u0142ej zmiany stylu \u017cycia.