<p>Pan Robert postanowi\u0142 wej\u015b\u0107 w nowy rok z zupe\u0142nie nowym u\u015bmiechem. Kompletn\u0105 metamorfoz\u0119 jego uz\u0119bienia, w nowoczesny i jednocze\u015bnie szybki spos\u00f3b, przeprowadzi\u0142a dr Barbara Sobczak. Efekt okaza\u0142 si\u0119 zachwycaj\u0105cy \u2013 zmieni\u0142 nie tylko wygl\u0105d, ale tak\u017ce samopoczucie pacjenta. Katarzyna, \u017cona pana Roberta, przyzna\u0142a, \u017ce od teraz chcia\u0142aby widzie\u0107 ten u\u015bmiech jak najcz\u0119\u015bciej. <\/p>