Stycze\u0144 to miesi\u0105c noworocznych postanowie\u0144, a jednym z najcz\u0119stszych jest powr\u00f3t do regularnej aktywno\u015bci fizycznej. W tym czasie sprzeda\u017c karnet\u00f3w na si\u0142ownie bije rekordy. Coraz wi\u0119cej os\u00f3b decyduje si\u0119 na zmian\u0119 stylu \u017cycia, traktuj\u0105c sport nie tylko jako spos\u00f3b na popraw\u0119 sylwetki, lecz przede wszystkim jako inwestycj\u0119 w zdrowie, kondycj\u0119 i dobre samopoczucie. Dopiero rozpocz\u0105\u0142 si\u0119 2026 rok, a ju\u017c pojawiaj\u0105 si\u0119 nowe trendy fitness w\u015br\u00f3d pa\u0144. Co b\u0119d\u0105 trenowa\u0107 Polki w nadchodz\u0105cych miesi\u0105cach?