Oko\u0142o 9 milion\u00f3w Polak\u00f3w choruje obecnie na oty\u0142o\u015b\u0107, a prognozy wskazuj\u0105, \u017ce w ci\u0105gu najbli\u017cszych dekad problem mo\u017ce dotyczy\u0107 nawet po\u0142owy spo\u0142ecze\u0144stwa. Ewa Chodakowska nie owija\u0142a w bawe\u0142n\u0119 i podkre\u015bla\u0142a, \u017ce temat dawno przesta\u0142 dotyczy\u0107 estetyki. Wraz z diabetolo\u017ck\u0105 dr hab. n. med. Ann\u0105 Jeznach-Steinhagen oraz kobietami, kt\u00f3re schud\u0142y kilkadziesi\u0105t kilogram\u00f3w i utrzyma\u0142y efekty przez lata, m\u00f3wi\u0142a o zdrowiu, nawykach i konsekwencjach, kt\u00f3rych wielu wci\u0105\u017c nie traktuje powa\u017cnie.