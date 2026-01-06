<p>Jak dba\u0107 o d\u0142ugowieczno\u015b\u0107 i dobr\u0105 jako\u015b\u0107 \u017cycia na co dzie\u0144? Przemys\u0142aw Saleta opowiedzia\u0142 o swoim do\u015bwiadczeniu z postem przerywanym i g\u0142od\u00f3wkami oraz o zainteresowaniu biohackingiem. Dr Justyna Jessa podkre\u015bli\u0142a jednak, \u017ce takie metody nie s\u0105 dla wszystkich i mog\u0105 wi\u0105za\u0107 si\u0119 z ryzykiem, przypominaj\u0105c, \u017ce najwa\u017cniejsze pozostaj\u0105 podstawy: sen, ruch i dobrze zbilansowana dieta.<\/p>