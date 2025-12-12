<p>Anoreksja wci\u0105\u017c bywa uto\u017csamiana z dziewczynami i presj\u0105 wygl\u0105du. Tymczasem coraz cz\u0119\u015bciej dotyka tak\u017ce ch\u0142opc\u00f3w i m\u0142odych m\u0119\u017cczyzn. Kamil i Bartek, 17-letni bracia bli\u017aniacy, zachorowali niemal r\u00f3wnolegle. W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d opowiedzieli, \u017ce ich droga do zdrowia prowadzi\u0142a przez gabinety specjalist\u00f3w, szpital psychiatryczny i d\u0142ug\u0105 terapi\u0119, w kt\u00f3rej kluczow\u0105 rol\u0119 odegra\u0142a praca zespo\u0142owa oraz wsparcie rodziny.<\/p>