W sobot\u0119, 20 grudnia, w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d pojawi si\u0119 Viki Gabor, kt\u00f3ra opowie o pierwszych \u015bwi\u0119tach sp\u0119dzanych w nowym domu. Filip Gur\u0142acz wyst\u0105pi w studiu wraz z ukochan\u0105 i podzieli si\u0119 osobist\u0105 histori\u0105. W\u015br\u00f3d go\u015bci znajd\u0105 si\u0119 tak\u017ce Halina Mlynkova i zesp\u00f3\u0142 \u015al\u0105sk, Otylia J\u0119drzejczak, Micha\u0142 Wi\u015bniewski, Rados\u0142aw Majdan oraz Grzegorz Hy\u017cy. W \u015bwi\u0105teczny nastr\u00f3j wprowadz\u0105 widz\u00f3w Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz.