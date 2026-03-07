<p>Po latach przerwy Joanna Horody\u0144ska wraca na wybiegi \u2013 i robi to z wi\u0119ksz\u0105 swobod\u0105 ni\u017c kiedykolwiek wcze\u015bniej. 7 marca w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d opowiedzia\u0142a o powrocie podczas pokazu London Fashion Week, gdzie udowodni\u0142a, \u017ce do\u015bwiadczenie i spok\u00f3j na wybiegu potrafi\u0105 zrobi\u0107 niezapomniane wra\u017cenie. Jej twarz sta\u0142a si\u0119 tak\u017ce p\u0142\u00f3tnem dla najnowszego makija\u017cowego trendu \u2013 underpaintingu, kt\u00f3ry zaprezentowa\u0142a wiza\u017cystka Magda Atkins. Obejrzyj wideo poni\u017cej.<\/p>