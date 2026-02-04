<p>Natalia Boronowska konsekwentnie pr\u00f3buje realizowa\u0107 swoj\u0105 karier\u0119 w modelingu. Podkre\u015bla, \u017ce \u015bwiat mody jest fascynuj\u0105cy, cho\u0107 niepozbawiony cieni \u2013 wymaga silnej psychiki, odporno\u015bci oraz determinacji. Udzia\u0142 w pokazach traktuje przede wszystkim jako pasj\u0119 i form\u0119 zabawy. Nie postrzega pracy modelki jako rywalizacji o przebicie si\u0119 w bran\u017cy, lecz jako osobiste wyzwanie, kt\u00f3re podejmuje z rado\u015bci\u0105. \u2013 <em>Dla mnie modeling jest sposobem na wyra\u017canie swojej kobieco\u015bci<\/em> \u2013 komentuje Natalia.<\/p>