Karnawa\u0142 to okres, w kt\u00f3rym fryzura nabiera takiego samego znaczenia jak makija\u017c czy str\u00f3j. W nadchodz\u0105cym sezonie uwag\u0119 zwracaj\u0105 uczesania wyraziste, podkre\u015blaj\u0105ce obj\u0119to\u015b\u0107, struktur\u0119 i kobieco\u015b\u0107, a jednocze\u015bnie mo\u017cliwe do wykonania samodzielnie. Styli\u015bci koncentruj\u0105 si\u0119 na pracy z faktur\u0105 w\u0142osa oraz na dodatkach, kt\u00f3re pozwalaj\u0105 szybko zmieni\u0107 charakter stylizacji. W\u015br\u00f3d karnawa\u0142owych propozycji znajduj\u0105 si\u0119 zar\u00f3wno proste, oszcz\u0119dne formy, jak i uczesania inspirowane stylem retro oraz estetyk\u0105 pin-up.