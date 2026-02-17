Kamila Bo\u015b, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu \u201eRolnik szuka \u017cony\u201d, po raz pierwszy tak otwarcie opowiedzia\u0142a o swojej codziennej piel\u0119gnacji i nawykach, kt\u00f3re maj\u0105 odpowiada\u0107 za jej charakterystyczny efekt glow. Zdradzi\u0142a, \u017ce stawia przede wszystkim na konsekwencj\u0119, domowe rytua\u0142y i \u015bwiadome podej\u015bcie do dbania o sk\u00f3r\u0119, podkre\u015blaj\u0105c przy tym, \u017ce jej wygl\u0105d to efekt regularnej troski, a nie zabieg\u00f3w medycyny estetycznej.