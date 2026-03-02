Wiosna 2026 zapowiada si\u0119 lekko, kobieco i z odrobin\u0105 modowej odwagi. Po miesi\u0105cach ci\u0119\u017ckich botk\u00f3w i masywnych kozak\u00f3w nadchodzi moment, w kt\u00f3rym moda wyra\u017anie przyspiesza, a buty staj\u0105 si\u0119 najmocniejszym elementem stylizacji. Stylistka Milena Bekalarska nie mia\u0142a w\u0105tpliwo\u015bci: w tym sezonie licz\u0105 si\u0119 komfort, charakter i zabawa form\u0105. Trendy b\u0119d\u0105 zaskakuj\u0105co uniwersalne, od biura po randk\u0119, a wszystkiego mo\u017cna dowiedzie\u0107 si\u0119 w materiale wideo poni\u017cej.