<p>Jak nie wpa\u015b\u0107 w wyprzeda\u017cow\u0105 pu\u0142apk\u0119, wydawa\u0107 mniej i kupowa\u0107 rzeczy, kt\u00f3re naprawd\u0119 nosimy? Stylistka Maja Kubaczyk i dziennikarka modowa Karolina Tomaszewicz m\u00f3wi\u0142y o tym, jak m\u0105drze korzysta\u0107 z wyprzeda\u017cy. T\u0142umaczy\u0142y, dlaczego warto planowa\u0107 zakupy, sprawdza\u0107 sk\u0142ady i ceny wyj\u015bciowe oraz budowa\u0107 szaf\u0119 kapsu\u0142ow\u0105 opart\u0105 na klasyce, kt\u00f3ra pos\u0142u\u017cy d\u0142u\u017cej ni\u017c na jeden sezon.<\/p>