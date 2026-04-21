Jeszcze niedawno by\u0142y ciekawostk\u0105, dzi\u015b coraz cz\u0119\u015bciej staj\u0105 si\u0119 pierwszym wyborem. W rozmowie w studiu projektantka Malwina Kalata zdradzi\u0142a, \u017ce kr\u00f3tkie suknie \u015blubne szturmem zdobywaj\u0105 rynek i wypieraj\u0105 klasyczne, d\u0142ugie fasony. Trend wida\u0107 szczeg\u00f3lnie w\u015br\u00f3d panien m\u0142odych planuj\u0105cych \u015bluby plenerowe i zagraniczne ceremonie, ale nie tylko. Jak nosi\u0107 mini w dniu \u015blubu, kiedy si\u0119 na ni\u0105 zdecydowa\u0107 i dlaczego to rozwi\u0105zanie jest dzi\u015b tak popularne? Sprawd\u017a szczeg\u00f3\u0142y i obejrzyj wideo poni\u017cej w artykule.