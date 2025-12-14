Bi\u017cuteria od lat pozostaje jednym z najcz\u0119\u015bciej wybieranych prezent\u00f3w \u015bwi\u0105tecznych, ale jak dobra\u0107 j\u0105 tak, by by\u0142a naprawd\u0119 trafiona? W \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d Marzena Rogalska i \u0141ukasz Kadziewicz zaprosili do rozmowy tancerk\u0119 Hann\u0119 \u017budziewicz oraz Oktawi\u0119 Staciewi\u0144sk\u0105, przedstawicielk\u0119 marki Apart. Wsp\u00f3lnie zastanawiali si\u0119, dlaczego szlachetne dodatki tak dobrze sprawdzaj\u0105 si\u0119 jako upominki dla r\u00f3\u017cnych pokole\u0144 i co decyduje o ich ponadczasowej warto\u015bci.