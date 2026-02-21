Czy dzieci\u0144stwo mo\u017ce zostawi\u0107 \u015blad na ca\u0142e \u017cycie? W niedzielnym wydaniu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d poruszaj\u0105cy reporta\u017c o mieszka\u0144cach \u017cyj\u0105cych w cieniu Huty Szopienice i ich dramatycznych wspomnieniach. W programie tak\u017ce gor\u0105ca dyskusja o granicach w relacjach online. Czy lajkowanie by\u0142ej partnerki to ju\u017c zdrada? W studiu pojawi\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c Angelika Piechowiak, Ma\u0142gorzata Socha, Pola Wi\u015bniewska oraz Pawe\u0142 Rurak-Sokal z \u017con\u0105.