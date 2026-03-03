Odwo\u0142ane loty, czasowo zamkni\u0119ta przestrze\u0144 powietrzna i dynamiczne zmiany w siatkach po\u0142\u0105cze\u0144. O aktualnej sytuacji podr\u00f3\u017cnych opowiedzieli: trenerka kulinarna Gosia Szymonek przebywaj\u0105ca w Bahrajnie, podr\u00f3\u017cnik i ekspert turystyczny Robert Szulc oraz Sacharita, Iranka mieszkaj\u0105ca w Polsce, kt\u00f3rej rodzina znajduje si\u0119 w Teheranie. Ich relacje pokazuj\u0105, jak w kr\u00f3tkim czasie zmieni\u0142y si\u0119 warunki powrotu do kraju.