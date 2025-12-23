Od 24 grudnia wchodz\u0105 w \u017cycie istotne zmiany w Kodeksie pracy. Po raz pierwszy Wigilia staje si\u0119 dniem ustawowo wolnym od pracy, a pracodawcy otrzymuj\u0105 nowe obowi\u0105zki informacyjne w procesach rekrutacyjnych. Zmiany obejmuj\u0105 m.in. zasady ujawniania wynagrodze\u0144 oraz neutralno\u015b\u0107 p\u0142ciow\u0105 og\u0142osze\u0144 o prac\u0119. Eksperci prawa pracy i rekrutacji wyja\u015bniaj\u0105, co to oznacza w praktyce \u2013 zar\u00f3wno dla pracownik\u00f3w, jak i kandydat\u00f3w.