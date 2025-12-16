<p>\u015al\u0105sk to nie tylko przemys\u0142, ale r\u00f3wnie\u017c \u015bwietne miejsce dla mi\u0142o\u015bnik\u00f3w sport\u00f3w zimowych. W Szczyrku, opr\u00f3cz nart i snowboardu, coraz wi\u0119cej os\u00f3b wybiera skitouring. Jak m\u00f3wi instruktor Maciej Adamczyk, to forma aktywno\u015bci dla ka\u017cdego, kto chce sp\u0119dzi\u0107 czas w ruchu i jednocze\u015bnie podziwia\u0107 pi\u0119kne widoki na r\u00f3\u017cnorodnych trasach. Wej\u015bcie na Skrzyczne wymaga sporo wysi\u0142ku, lecz daje ogromn\u0105 satysfakcj\u0119. Jeszcze trudniejszym wyzwaniem jest beskidzka p\u0119tla The Loop. Natomiast najwi\u0119ksze emocje czekaj\u0105 podczas sylwestrowej nocy pod Spodkiem w Katowicach. Zapraszamy na Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105!<\/p>