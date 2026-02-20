W sobot\u0119, 21 lutego, w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d Katarzyna \u017bak i Maria Rotkiel porozmawiaj\u0105 o tym, czy potrafimy starze\u0107 si\u0119 z godno\u015bci\u0105. W\u015br\u00f3d go\u015bci znajd\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c Agnieszka Kobus-Zawojska, duet \u201eBeMy\u201d \u2013 Mattia i Elia, Katarzyna Figura, Krzysztof \u201eDiablo\u201d W\u0142odarczyk, Wojciech Wysocki oraz Andrzej Grabarczyk. Poranny program poprowadz\u0105 Marzena Rogalska i \u0141ukasz Kadziewicz.