Wojew\u00f3dztwo \u015bl\u0105skie udowadnia, \u017ce silne dziedzictwo mo\u017ce i\u015b\u0107 w parze z nowoczesnym kierunkiem rozwoju \u2013 od charakterystycznych przestrzeni w rejonie katowickiego Spodka, przez kultur\u0119 i sport reprezentuj\u0105ce mi\u0119dzynarodowy poziom, po inwestycje zwi\u0119kszaj\u0105ce dost\u0119pno\u015b\u0107 regionu dzi\u0119ki infrastrukturze lotniczej. Sylwester z Dw\u00f3jk\u0105 w Katowicach naturalnie wpisuje si\u0119 w t\u0119 narracj\u0119, zach\u0119caj\u0105c do postrzegania \u015al\u0105skiego jako regionu nowoczesnego, otwartego i atrakcyjnego przez ca\u0142y rok.