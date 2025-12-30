Lotnisko w Gliwicach sta\u0142o si\u0119 plenerem opowie\u015bci o tym, jak wojew\u00f3dztwo \u015bl\u0105skie konsekwentnie zmienia sw\u00f3j wizerunek \u2013 z regionu ci\u0119\u017ckiego przemys\u0142u w miejsce, gdzie coraz wi\u0119ksz\u0105 rol\u0119 odgrywaj\u0105 nauka, innowacje i nowoczesne technologie. W wyj\u0105tkowej, lotniczej scenerii pokazano, \u017ce \u015al\u0105sk stawia dzi\u015b na edukacj\u0119 i kompetencje przysz\u0142o\u015bci. To w\u0142a\u015bnie one maj\u0105 by\u0107 fundamentem dalszego rozwoju regionu.