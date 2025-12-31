Rok 2026 zapowiada si\u0119 wyj\u0105tkowo dla wszystkich mi\u0142o\u015bnik\u00f3w obserwowania nieba, tak\u017ce w wojew\u00f3dztwie \u015bl\u0105skim. Jak zapowiada Damian Jab\u0142eka, wicedyrektor Planetarium \u2013 \u015al\u0105skiego Parku Nauki, najwa\u017cniejszym wydarzeniem astronomicznym b\u0119dzie za\u0107mienie S\u0142o\u0144ca, kt\u00f3re nast\u0105pi 12 sierpnia i b\u0119dzie widoczne r\u00f3wnie\u017c z Polski. Tego samego dnia na obserwator\u00f3w czeka kolejna atrakcja \u2013 pokaz Perseid\u00f3w, czyli jednego z najbardziej efektownych roj\u00f3w meteor\u00f3w, organizowany w \u015bl\u0105skim planetarium.