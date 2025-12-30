Nauka coraz wyra\u017aniej staje si\u0119 jednym z filar\u00f3w rozwoju wojew\u00f3dztwa \u015bl\u0105skiego. Na Politechnice \u015al\u0105skiej powstaj\u0105 rozwi\u0105zania, kt\u00f3re \u0142\u0105cz\u0105 nowoczesne technologie z medycyn\u0105 i sportem. W Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia badacze pracuj\u0105 nad prze\u0142omowymi projektami z zakresu in\u017cynierii biomedycznej. To miejsce, w kt\u00f3rym teoria spotyka si\u0119 z praktyk\u0105, a nauka ma realny wp\u0142yw na jako\u015b\u0107 \u017cycia. Przyk\u0142adem s\u0105 spersonalizowane implanty tworzone z wykorzystaniem druku 3D.