Wojew\u00f3dztwo \u015bl\u0105skie oferuje znacznie wi\u0119cej ni\u017c przestrze\u0144 miejskich wydarze\u0144 \u2013 to tak\u017ce dost\u0119p do wyj\u0105tkowych krajobraz\u00f3w i naturalnych atrakcji, kt\u00f3re sprzyjaj\u0105 aktywnemu wypoczynkowi przez ca\u0142y rok. Jura Krakowsko-Cz\u0119stochowska, po\u0142o\u017cona na mapie regionu, przyci\u0105ga charakterystycznymi formacjami skalnymi, rozleg\u0142ymi terenami spacerowymi oraz bogactwem historii, tworz\u0105c idealne warunki do spokojnych wycieczek i rodzinnych wypraw, r\u00f3wnie\u017c w zimowej ods\u0142onie.