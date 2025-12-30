Katowice zn\u00f3w stan\u0105 si\u0119 muzycznym sercem sylwestrowej nocy, a wszystko za spraw\u0105 Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105 pod kultowym Spodkiem. Tysi\u0105ce widz\u00f3w na miejscu i miliony przed telewizorami powitaj\u0105 Nowy Rok w rytmie najwi\u0119kszych przeboj\u00f3w. Na scenie pojawi\u0105 si\u0119 gwiazdy polskiej muzyki, kt\u00f3re zadbaj\u0105 o gor\u0105c\u0105 atmosfer\u0119 mimo zimowej aury. Jednym z wykonawc\u00f3w b\u0119dzie zesp\u00f3\u0142 Piersi, znany z \u017cywio\u0142owych koncert\u00f3w i wsp\u00f3lnej zabawy z publiczno\u015bci\u0105. To b\u0119dzie noc pe\u0142na energii, niespodzianek i radosnego odliczania do p\u00f3\u0142nocy.