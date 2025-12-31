<p>W t\u0119 mro\u017an\u0105 i \u015bnie\u017cn\u0105 noc naj\u0142atwiej b\u0119dzie zobaczy\u0107 gwiazdy Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105 w Katowicach. Ale na co dzie\u0144 warto zajrze\u0107 do planetarium w Chorzowie. To najstarszy tego typu obiekt w Polsce, co nie znaczy, \u017ce nie idzie pod r\u0119k\u0119 z nowoczesnymi technologiami. Jak wyja\u015bni\u0142 Stefan Janta, dyrektor planetarium, stary projektor wy\u015bwietla\u0142 nieca\u0142e 9 tysi\u0119cy gwiazd, za\u015b nowy \u2013 120 milion\u00f3w! <\/p>