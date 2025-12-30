Przygotowania do wielkiej sylwestrowej nocy powoli si\u0119 finalizuj\u0105, a scena Sylwestra z Dw\u00f3jk\u0105 ods\u0142ania kulisy jednego z najwa\u017cniejszych muzycznych wydarze\u0144 ko\u0144ca roku. Arty\u015bci intensywnie pracuj\u0105 nad wyst\u0119pami, kt\u00f3re maj\u0105 zachwyci\u0107 miliony widz\u00f3w przed telewizorami. W Katowicach czu\u0107 ju\u017c atmosfer\u0119 oczekiwania, mimo zimowej aury i wymagaj\u0105cych warunk\u00f3w pogodowych. Jedn\u0105 z gwiazd tegorocznego koncertu b\u0119dzie Carla Fernandes, reprezentantka m\u0142odego pokolenia artyst\u00f3w. W rozmowie przed wyst\u0119pem zdradzi\u0142a, \u017ce publiczno\u015b\u0107 mo\u017ce liczy\u0107 na show pe\u0142ne niespodzianek i wyj\u0105tkowy klimat tej nocy.