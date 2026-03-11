<p>11 marca w programie \u201ePytanie na \u015bniadanie\u201d podj\u0119to temat, kt\u00f3ry zastanawia obecnie Polak\u00f3w. Przed Wielkanoc\u0105 ceny wielu produkt\u00f3w staj\u0105 si\u0119 tematem rozm\u00f3w przy sklepowych p\u00f3\u0142kach. Cho\u0107 niekt\u00f3re artyku\u0142y wyra\u017anie podro\u017ca\u0142y, eksperci zwracaj\u0105 uwag\u0119, \u017ce cz\u0119\u015b\u0107 produkt\u00f3w potrzebnych do \u015bwi\u0105tecznych potraw jest dzi\u015b ta\u0144sza ni\u017c rok temu. W efekcie ca\u0142kowity koszt przygotowania \u015bwi\u0105t mo\u017ce nie by\u0107 wcale wy\u017cszy. T\u0142umaczy to Andrzej Gantner, wiceprezes Polskiej Federacji Producent\u00f3w \u017bywno\u015bci. Zobacz wideo poni\u017cej.<\/p>