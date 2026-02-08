<p><strong>Mi\u0142o\u015b\u0107 jest wyj\u0105tkowym uczuciem, o kt\u00f3re szczeg\u00f3lnie warto dba\u0107. Wielkimi krokami zbli\u017ca si\u0119 \u015bwi\u0119to zakochanych \u2013 walentynki. Mi\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna por\u00f3wna\u0107 do budowania z klock\u00f3w:<\/strong><span> <\/span><strong><span>na pocz\u0105tku rz\u0105dzi przypadek, potem pojawia si\u0119 dopasowanie, czasem potrzebna jest zmiana, ale je\u015bli bardzo si\u0119 chce, mo\u017cna stworzy\u0107 co\u015b naprawd\u0119 pi\u0119knego. W reporta\u017cu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d Joanna i Tomasz Kowara \u2013 para, kt\u00f3ra pomaga innym w budowaniu dobrych relacji. Dodatkowo Michalina Sosna o walentynkowych upominkach dla swoich przyjaci\u00f3\u0142ek i najbli\u017cszych kobiet. Oraz kreatywna randka \u2013 wsp\u00f3lne budowanie z klock\u00f3w i tekst zgodno\u015bci. <\/span><\/strong><\/p>