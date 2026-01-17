Ferie zimowe rozpocz\u0119te! Wojciech Bochnak z Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Dolno\u015bl\u0105skiego zaprasza do odkrywania urok\u00f3w regionu, kt\u00f3ry zim\u0105 ma do zaoferowania znacznie wi\u0119cej ni\u017c tylko narty. Od tajemnych zamk\u00f3w i kopalni, po niezapomniane g\u00f3rskie szlaki w Karpaczu, Szklarskiej Por\u0119bie i Jakuszycach \u2013 \u201eTajemniczy Dolny \u015al\u0105sk\u201d to idealny kierunek na rodzinny wypoczynek. Przekonaj si\u0119, dlaczego warto postawi\u0107 na dolno\u015bl\u0105skie atrakcje i poczu\u0107 magi\u0119 tego wyj\u0105tkowego regionu.