Sylwester z Dw\u00f3jk\u0105 ukazuje Katowice i metropoli\u0119 jako obszar gotowy do realizacji przedsi\u0119wzi\u0119\u0107 o du\u017cej skali. Pod katowickim Spodkiem obecni byli Maciej Biskupski oraz Marcin Krupa, wskazuj\u0105c na rol\u0119 miasta jako miejsca inicjatyw o og\u00f3lnopolskim zasi\u0119gu, znaczenie wsp\u00f3\u0142pracy samorz\u0105d\u00f3w oraz rozwi\u0105zania sprzyjaj\u0105ce sprawnemu udzia\u0142owi mieszka\u0144c\u00f3w i go\u015bci. Zasygnalizowano r\u00f3wnie\u017c kwestie organizacyjne wa\u017cne dla uczestnik\u00f3w sylwestrowego wieczoru.