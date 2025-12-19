\u015awi\u0119ta to okres, w kt\u00f3rym decyzje zakupowe nabieraj\u0105 szczeg\u00f3lnego znaczenia. Katarzyna Bosacka, sp\u0119dzaj\u0105c czas z rodzin\u0105 Saba\u0142\u00f3w przy kuchennym blacie, pokazuje, \u017ce wigilijny st\u00f3\u0142 mo\u017ce opiera\u0107 si\u0119 na lokalnych produktach, bez konieczno\u015bci rezygnowania z tradycyjnych smak\u00f3w. Wsp\u00f3lne gotowanie sta\u0142o si\u0119 okazj\u0105 do rozmowy o tym, by pokaza\u0107, jak codzienne wybory przek\u0142adaj\u0105 si\u0119 na wsparcie rodzimego rolnictwa.