\u015awi\u0105teczne iluminacje mog\u0105 nie tylko zachwyca\u0107, ale te\u017c realnie pomaga\u0107. Akcja \u201e\u015awie\u0107 si\u0119 z Energ\u0105\u201d, kt\u00f3ra trwa na Jarmarku Bo\u017conarodzeniowym w Gda\u0144sku, od ponad 15 lat \u0142\u0105czy rywalizacj\u0119 miast, konkurs fotograficzny i ide\u0119 pomagania potrzebuj\u0105cym. O sile projektu, jego spo\u0142ecznym wymiarze oraz emocjach zamkni\u0119tych w kadrach opowiadaj\u0105 Magdalena Marsza\u0142kowska, dyrektor marketingu Energi SA oraz ambasadorka akcji, Lidia Popiel.