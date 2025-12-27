<p>\u015awi\u0105teczny Gda\u0144sk inspiruje nie tylko spacerowicz\u00f3w, ale tak\u017ce fotograf\u00f3w z ca\u0142ej Polski. Akcja \u201e\u015awie\u0107 si\u0119 z Energ\u0105\u201d od lat \u0142\u0105czy iluminacje miejskie z konkursem fotograficznym, kt\u00f3ry pokazuje miasta w wyj\u0105tkowym, zimowym \u015bwietle. O fotografowaniu, kreatywno\u015bci i granicy mi\u0119dzy dokumentem a sztuczn\u0105 inteligencj\u0105 opowiadaj\u0105 ambasadorka projektu Lidia Popiel oraz jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestnik\u00f3w konkursu \u201e\u015awie\u0107 si\u0119 z Energ\u0105\u201d i juror XVI edycji <em>\u2013 <\/em><span>Jacek Jask\u00f3lski.<\/span><\/p>