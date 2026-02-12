Zacz\u0119\u0142o si\u0119 od kredytu na rozw\u00f3j firmy, sko\u0144czy\u0142o na spirali zad\u0142u\u017cenia, komornikach i wniosku o upad\u0142o\u015b\u0107 konsumenck\u0105. Historia przedsi\u0119biorczyni pokazuje, jak \u0142atwo wpa\u015b\u0107 w finansowe tarapaty i jak trudno si\u0119 z nich wydosta\u0107 bez pomocy. Eksperci alarmuj\u0105, \u017ce problem dotyczy dzi\u015b setek tysi\u0119cy Polak\u00f3w, a kluczem do wyj\u015bcia z d\u0142ug\u00f3w jest szybka reakcja i wsparcie specjalist\u00f3w.