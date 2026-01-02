Czy wsp\u00f3lne spanie jest fundamentem udanego zwi\u0105zku, czy raczej przyzwyczajeniem, z kt\u00f3rego coraz cz\u0119\u015bciej rezygnujemy? Temat wr\u00f3ci\u0142 za spraw\u0105 Dominiki Serowskiej, partnerki Marcina Hakiela, kt\u00f3ra otwarcie przyzna\u0142a, \u017ce \u015bpi\u0105 osobno \u2013 wszystko w imi\u0119 komfortu snu. Coraz wi\u0119cej par podejmuje podobn\u0105 decyzj\u0119, kieruj\u0105c si\u0119 zdrowiem, wygod\u0105 i potrzeb\u0105 regeneracji. Czy jednak oddzielne sypialnie mog\u0105 wp\u0142yn\u0105\u0107 na blisko\u015b\u0107 i relacj\u0119? Zdania s\u0105 podzielone \u2013 zar\u00f3wno w\u015br\u00f3d par, jak i ekspert\u00f3w.