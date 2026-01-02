<p>Prawdziwe \u017cycie napisa\u0142o scenariusz straszniejszy ni\u017c niejeden film akcji. Kapitan \u017ceglugi wielkiej Piotr Budzynowski oraz reporter \u0141ukasz Pilip w ksi\u0105\u017cce \u201ePorwany\u201d ods\u0142aniaj\u0105 kulisy 82 dni niewoli na statku opanowanym przez pirat\u00f3w. To opowie\u015b\u0107 o nieludzkich warunkach, wyszkolonych mordercach i momencie, w kt\u00f3rym cz\u0142owiek \u017cegna si\u0119 z \u017cyciem, by po chwili sta\u0107 si\u0119 emocjonalnie martwym.<\/p>