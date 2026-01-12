Lekarze nie dawali pewno\u015bci, \u017ce do\u017cyje poranka, a siedmioletnia c\u00f3rka nie wiedzia\u0142a, dlaczego w domu nagle zapanowa\u0142a cisza. Dziewi\u0119\u0107 lat temu Piotr Piotrowski przeszed\u0142 \u015bmier\u0107 kliniczn\u0105, po kt\u00f3rej nic nie by\u0142o ju\u017c takie samo. W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d m\u0119\u017cczyzna wr\u00f3ci\u0142 do chwil, gdy granica mi\u0119dzy \u017cyciem a \u015bmierci\u0105 by\u0142a bole\u015bnie cienka, a ka\u017cda sekunda decydowa\u0142a o przysz\u0142o\u015bci ca\u0142ej rodziny.