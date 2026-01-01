<p>W studiu \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d Anna Lewandowska i Robert Stockinger go\u015bcili dwie niezwyk\u0142e kobiety: astrolo\u017ck\u0119 i psycholo\u017ck\u0119 Katarzyn\u0119 Po\u0142udniak oraz wizjonerk\u0119 Aid\u0119 Kosojan-Przybysz. Opowiedzia\u0142y o wyzwaniach i szansach, jakie rok 2026 przyniesie poszczeg\u00f3lnym znakom zodiaku, a tak\u017ce o energiach, kt\u00f3re b\u0119d\u0105 mu towarzyszy\u0107. Nadchodz\u0105 transformacje, odwa\u017cne decyzje i\u2026 konfrontacja z w\u0142asnym odbiciem.<\/p>