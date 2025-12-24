Wojew\u00f3dztwo \u015bl\u0105skie \u0142\u0105czy historyczne dziedzictwo z aktualn\u0105 ofert\u0105 wydarze\u0144, tworz\u0105c sp\u00f3jn\u0105 przestrze\u0144 dla odbiorc\u00f3w. Od zachowanych wn\u0119trz Zamku w Pszczynie, zwi\u0105zanych z postaci\u0105 ksi\u0119\u017cnej Daisy \u2013 kobiety wyprzedzaj\u0105cej swoj\u0105 epok\u0119 \u2013 po architektur\u0119 Bielska-Bia\u0142ej, okre\u015blanej mianem \u201ema\u0142ego Wiednia\u201d, region prezentuje bogactwo znacz\u0105cych miejsc i tradycji. Przesz\u0142o\u015b\u0107 pozostaje tu wa\u017cnym punktem odniesienia dla wsp\u00f3\u0142czesnych inicjatyw. Jednym z wydarze\u0144 wpisanych w bie\u017c\u0105cy kalendarz regionu jest Sylwester z Dw\u00f3jk\u0105, kt\u00f3ry w tym roku odb\u0119dzie si\u0119 pod katowickim Spodkiem.