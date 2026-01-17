Nadchodz\u0105cy, 50. Bieg Piast\u00f3w zapowiada si\u0119 rekordowo \u2013 na li\u015bcie startowej widnieje ju\u017c blisko 6 tysi\u0119cy uczestnik\u00f3w z 32 kraj\u00f3w i 5 kontynent\u00f3w. Zapisy wci\u0105\u017c pozostaj\u0105 otwarte. Leszek Kosiorowski ze Stowarzyszenia Bieg Piast\u00f3w zapewnia, \u017ce dzi\u0119ki odpowiedniej pokrywie \u015bnie\u017cnej trasy s\u0105 w pe\u0142ni gotowe. Start tej legendarnej imprezy nie jest w \u017caden spos\u00f3b zagro\u017cony. To wyj\u0105tkowe wydarzenie udowadnia, \u017ce narciarstwo biegowe to sport bez limit\u00f3w wieku \u2013 najliczniejsz\u0105 grup\u0119 startow\u0105 stanowi\u0105 pi\u0119\u0107dziesi\u0119ciolatkowie.