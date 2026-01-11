11 stycznia w Polsce up\u0142ywa pod znakiem zimowej aury. W wielu regionach kraju utrzymuj\u0105 si\u0119 ujemne temperatury, a poranki przynosz\u0105 mr\u00f3z i \u015bliskie nawierzchnie. Miejscami mo\u017cliwe s\u0105 opady \u015bniegu lub \u015bniegu z deszczem, a kierowcy i piesi powinni zachowa\u0107 szczeg\u00f3ln\u0105 ostro\u017cno\u015b\u0107. To kolejny dzie\u0144, kt\u00f3ry sprzyja ciep\u0142ym ubraniom, gor\u0105cym napojom i szukaniu sposob\u00f3w na skuteczne rozgrzanie organizmu.