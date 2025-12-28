<p>W przed\u015bwi\u0105teczn\u0105 niedziel\u0119 21 grudnia przez Polsk\u0119 przejecha\u0142 niezwyk\u0142y Poci\u0105g Wype\u0142niony Muzyk\u0105, celebruj\u0105cy 80-lecie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. \u017b\u00f3\u0142ty sk\u0142ad wyruszy\u0142 z Krakowa i po blisko dziewi\u0119ciu godzinach muzycznej podr\u00f3\u017cy dotar\u0142 do Gda\u0144ska, zatrzymuj\u0105c si\u0119 m.in. w \u0141odzi, Warszawie i Malborku. W sze\u015bciu wagonach nazwanych imionami wielkich polskich kompozytor\u00f3w odbywa\u0142y si\u0119 koncerty, spotkania i dzia\u0142ania edukacyjne, kt\u00f3re zamieni\u0142y podr\u00f3\u017c w prawdziwe \u015bwi\u0119to muzyki. <\/p>