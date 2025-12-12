<p>Telefon dzwoni. W s\u0142uchawce zap\u0142akany g\u0142os i jedno zdanie: \u201eBabciu, mia\u0142em wypadek\u201d. W takich chwilach liczy si\u0119 ka\u017cda sekunda i to w\u0142a\u015bnie ten moment wykorzystuj\u0105 oszu\u015bci. Metoda \u201ena wnuczka\u201d wci\u0105\u017c dzia\u0142a, bo bazuje na strachu, mi\u0142o\u015bci i po\u015bpiechu. Jest jednak prosty spos\u00f3b, kt\u00f3ry potrafi przerwa\u0107 ten mechanizm. O oszustwach i mo\u017cliwo\u015bciach ochrony przed nimi m\u00f3wi\u0142y w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d aktorka Helena Norowicz oraz inspektor Ma\u0142gorzata Soko\u0142owska.<\/p>