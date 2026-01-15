Zima to jeden z najtrudniejszych okres\u00f3w dla bezdomnych zwierz\u0105t, dlatego ka\u017cda realna pomoc nabiera szczeg\u00f3lnego znaczenia. Doda, inicjuj\u0105c \u201eHot as ice\u201d challenge, postanowi\u0142a wykorzysta\u0107 swoj\u0105 rozpoznawalno\u015b\u0107, by zwr\u00f3ci\u0107 uwag\u0119 na potrzeby ps\u00f3w w schroniskach i zach\u0119ci\u0107 osoby publiczne do konkretnych dzia\u0142a\u0144. Na jej apel szybko odpowiedzia\u0142a redakcja \u201ePytania na \u015bniadanie\u201d, kt\u00f3ra nie tylko przyj\u0119\u0142a nominacj\u0119, ale te\u017c osobi\u015bcie odwiedzi\u0142a schronisko w Milan\u00f3wku, przekazuj\u0105c dary i wsparcie tam, gdzie s\u0105 one najbardziej potrzebne.