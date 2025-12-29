<p>Dzielnica Katowic, Nikiszowiec, zachwyca nie tylko sta\u0142ych bywalc\u00f3w, ale i tych, kt\u00f3rzy trafiaj\u0105 tu po raz pierwszy. Czerwona ceg\u0142a, charakterystyczne ramy okienne i historia zapisana w podw\u00f3rkach sprawiaj\u0105, \u017ce to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc G\u00f3rnego \u015al\u0105ska. O wyj\u0105tkowym klimacie osiedla, jego genezie i wsp\u00f3lnotowym duchu opowiada przewodnik Adam Kowalski, interpretator i popularyzator dziedzictwa oraz przewodnik po G\u00f3rno\u015bl\u0105sko-Zag\u0142\u0119biowskiej Metropolii (GZM).<\/p>