<p>W sobot\u0119, 7 lutego, w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d Ma\u0142gorzata Ro\u017cniatowska i Julia Wieniawa podziel\u0105 si\u0119 w\u0142asnymi do\u015bwiadczeniami dotycz\u0105cymi wyj\u0105tkowej wi\u0119zi babci z wnuczk\u0105. Kasia Kwiatkowska i Jakub Wieczorek opowiedz\u0105 o partnerstwie i granicach w zwi\u0105zkach. W\u015br\u00f3d go\u015bci znajd\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c Joanna Brodzik, Ma\u0142gorzata Socha, Monika Mrozowska i Jacek Lenartowicz. Poranny program poprowadz\u0105 Ania Lewandowska i \u0141ukasz Kadziewicz.<\/p>